Ebrio provoca caos y termina detenido

MONCLOVA COAH.- Lo que comenzó como un festejo de cumpleaños concluyó con un choque, daños materiales y dos personas detenidas, luego de que un hombre presuntamente bajo los efectos del alcohol protagonizara un incidente durante la madrugada en la colonia Colinas de Santiago.

El incidente ocurrió durante la celebración de un cumpleaños en la colonia Colinas de Santiago.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Teatro Obrero. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre consumía bebidas alcohólicas frente a su domicilio mientras celebraba su cumpleaños. En determinado momento observó una reunión que se desarrollaba en una vivienda cercana y, presuntamente molesto por la convivencia, abordó un automóvil Chevrolet Cavalier.

Según la información recabada, el conductor aceleró en dirección al grupo de jóvenes, frenó de manera repentina y lanzó amenazas verbales antes de retirarse del lugar. Minutos después regresó a exceso de velocidad y, presuntamente, intentó nuevamente arrollar a los asistentes.

La Policía Municipal detuvo al conductor y a un hombre que agredió tras el choque.

Durante la maniobra perdió el control del vehículo, derribó el portón de una vivienda y se impactó contra un automóvil Mazda que se encontraba estacionado dentro de la propiedad, ocasionando cuantiosos daños materiales.

Tras el choque, Kevin Alejandro, de 27 años y propietario del Mazda, junto con otras personas, lanzó fragmentos de block contra el Chevrolet, causándole diversos daños. Posteriormente, el conductor fue obligado a descender del vehículo y recibió varios golpes por parte de los presentes.

No se reportaron heridos graves, pero los daños materiales fueron significativos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, controlaron la situación y evitaron que el enfrentamiento escalara. Los oficiales detuvieron al presunto responsable del choque, así como al hombre señalado por iniciar la agresión física.

Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas fallecidas ni lesionadas de gravedad. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.