Roberto Montelongo trasladado tras impacto en motocicleta

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la noche del sábado en la colonia Héroes del 47 dejó como saldo a un hombre lesionado, identificado como Roberto Montelongo, quien debió ser trasladado de urgencia a la Clínica 84 del IMSS por paramédicos de Águilas Doradas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 20:30 horas sobre la calle Jiménez, a la altura de un negocio de pinturas, entre el bulevar San José cuando un vehículo no identificado impactó de lleno a la motocicleta en la que viajaba Montelongo.

Testigos señalaron que el conductor responsable huyó inmediatamente del lugar, sin que se alcanzaran a distinguir las placas ni el modelo del automóvil. En tanto, el motociclista quedó tendido e inconsciente sobre el pavimento, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, mientras que socorristas estabilizaron al lesionado antes de su traslado al hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con el vehículo implicado, sin que hasta el momento se hayan tenido resultados positivos.