Festejo religioso en Castaños termina en riña; dos menores resultan lesionados

CASTAÑOS, COAH. — Una celebración que debía transcurrir entre rezos y convivencia familiar terminó en violencia, luego de que un festejo en honor a la Virgen María se saliera de control y dejara a dos menores de edad lesionados, uno de ellos por arma blanca.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer en Castaños, cuando el ambiente se alteró por el consumo desmedido de bebidas alcohólicas entre algunos asistentes. Una discusión aparentemente menor escaló rápidamente a golpes y empujones.

En medio de la riña, uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó directamente a uno de los jóvenes, provocando pánico entre los presentes y rompiendo por completo el ambiente del festejo religioso.

Los lesionados fueron identificados como Marco Aurelio Méndez, de 18 años, con domicilio en la calle San José número 310 del fraccionamiento San José, y Erik ´N´, de 15 años, quien también sufrió diversas lesiones.

Paramédicos acudieron de inmediato y trasladaron a ambos jóvenes a un hospital para su valoración médica; hasta el cierre de esta edición, se reportaban estables y fuera de peligro.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y corporaciones estatales tomaron conocimiento de los hechos, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para localizar al agresor, quien logró darse a la fuga tras el ataque.

Autoridades lamentaron que un evento religioso terminara en violencia y reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el consumo excesivo de alcohol durante este tipo de celebraciones, ya que una noche de fe puede convertirse en una emergencia que requiera intervención policial y médica.