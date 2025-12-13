¡Abusón! Irrumpe en casa de su ex para golpearla en Valle del Nogalar

MONCLOVA, COAH. — Una nueva noche marcada por la violencia familiar se vivió en la colonia Valle del Nogalar, donde una mujer fue hospitalizada tras ser atacada por su ex pareja, quien irrumpió sin autorización en su domicilio y la golpeó hasta dejarla lesionada.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Valle Alegre, hasta donde llegó el agresor, conocido con el apodo de "el Güero". Sin mediar palabra, el sujeto arremetió contra Carlota Margarita González, de 35 años, propinándole puñetazos y patadas dentro del inmueble.

La víctima relató a las autoridades que ya no mantenía relación con su agresor y que ambos tenían antecedentes de conflictos, sin imaginar que él acudiría a su casa para descargar su violencia de manera tan brutal, dejándola con múltiples contusiones y en un evidente estado de crisis física y emocional.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Tras la agresión, el sujeto huyó del lugar. A pesar del dolor, Carlota logró comunicarse al número de emergencias para solicitar auxilio y la presencia de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y desplegaron un operativo de búsqueda en el sector; sin embargo, el presunto responsable no fue localizado y logró evadir a las autoridades.

Acciones de la autoridad

Paramédicos del SAMU brindaron atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Las autoridades exhortaron a la afectada a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y reiteraron el llamado a las víctimas de violencia familiar a no guardar silencio, subrayando que denunciar a tiempo puede evitar tragedias mayores.