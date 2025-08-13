Adolescente de 17 años detenido por robo de bocinas en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un adolescente de 17 años fue detenido la tarde de ayer, luego de ser sorprendido saliendo de la casa de su vecina con varias bocinas que presuntamente había sustraído, en la colonia Colinas de Santiago.

El hecho se registró alrededor de las 14:35 horas, cuando Brenda Ramírez solicitó auxilio a elementos de la Policía Municipal al detectar a su vecino Jesús 'N' saliendo de su casa, ubicada en la calle Indios Tobosos, número 1549, cargando equipo de sonido.

La afectada explicó que al regresar de realizar unos pendientes encontró la puerta trasera forzada y escuchó ruidos en el patio, por lo que decidió esperar a las autoridades a unos metros del lugar.

Al momento de que las patrullas arribaban, la mujer señaló al presunto responsable, quien salía del domicilio con una bocina color negro marca British Sound y un juego de dos bocinas más.

Tras un señalamiento directo, el menor fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Las bocinas recuperadas fueron aseguradas y puestas a disposición junto con el detenido ante el Ministerio Público.