Saquean bodega de escuela primaria

MONCLOVA, COAH.– Amantes de lo ajeno aprovecharon el periodo vacacional invernal para hacer de las suyas en la Escuela Primaria Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Tecnológico, donde saquearon la bodega del plantel, provocando la movilización de la Policía Preventiva Municipal.

Fue alrededor de las 07:30 horas de este miércoles cuando personal de la institución arribó para realizar labores de limpieza y se percató de que la bodega había sido violentada. El plantel se localiza en el cruce de las calles Benjamín Franklin y Luis Pasteur, hasta donde acudieron elementos municipales tras el reporte.

En el sitio, el intendente informó a los oficiales que al llegar encontró el candado forzado y el área revuelta, por lo que de inmediato dio aviso a la dirección. Posteriormente, los policías se entrevistaron con Jesús Guardiola, Director del plantel, quien confirmó que los ladrones se apoderaron de una bocina y dos extensiones eléctricas que se encontraban almacenadas en la bodega.

El directivo señaló que la última ocasión en que el personal acudió a la escuela fue el viernes pasado, por lo que se presume que el robo se cometió durante el fin de semana o en el transcurso de los días de asueto, cuando la escuela permaneció cerrada y sin vigilancia.

Elementos de la Policía Preventiva realizaron una inspección en el área afectada y levantaron el informe correspondiente, además de recomendar a los responsables del plantel presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación y se busque dar con los responsables.

El robo generó molestia entre el personal educativo, ya que los objetos sustraídos son utilizados en actividades escolares, mientras que las autoridades indicaron que reforzarían la seguridad en los planteles durante los periodos vacacionales.