Motociclista lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un conductor que presuntamente intentó darse a la fuga tras el percance, registrado la tarde de ayer lunes en la colonia Colinas de Santiago, al sur de Monclova.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Calicanto y La Fundición, donde el motociclista fue impactado por el conductor, quien después del choque habría intentado retirarse del lugar.

Tras el reporte del accidente, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al motociclista lesionado.

También se presentaron oficiales de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el percance y establecer responsabilidades.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa la identidad del motociclista ni del conductor involucrado, así como tampoco el estado de salud del lesionado.