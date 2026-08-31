Ocho jóvenes detenidos en operativo de seguridad en Frontera

FRONTERA, Coah.- Un total de ocho jóvenes fueron detenidos durante un operativo de presencia y proximidad realizado la tarde del lunes en distintos sectores del municipio de Frontera.

El dispositivo de seguridad pública se desplegó en las colonias Borja, Occidental, Bellavista, 10 de Mayo y Morelos, como parte de los recorridos preventivos efectuados en sectores considerados conflictivos.

Durante el operativo, los oficiales atendieron un reporte sobre la presencia de varios sujetos en el interior de un domicilio ubicado en la calle Flores Magón, en la colonia Bellavista.

Al acudir al lugar, los elementos localizaron a ocho jóvenes que se encontraban dentro de la vivienda y, de acuerdo con el reporte, estaban drogándose. Los oficiales procedieron a su aseguramiento y posteriormente los trasladaron a los separos de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

El operativo continuó con recorridos de prevención y proximidad en el resto de los sectores contemplados, con presencia de los elementos de seguridad pública. Las acciones forman parte de los dispositivos implementados para reforzar la vigilancia en colonias donde se han identificado mayores reportes de conflictos y conductas consideradas de riesgo.