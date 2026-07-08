Paramédicos atienden a hombre en Monclova por consumo de cristal

MONCLOVA, COAH.- El consumo prolongado de cristal y varios días sin probar alimento estuvieron a punto de costarle la vida a un hombre de 35 años, quien sufrió una severa descompensación física que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y a elementos de Seguridad Pública hasta la colonia Miguel Hidalgo.

La emergencia se registró sobre la calle Miguel Hidalgo, en su cruce con 20 de Noviembre, donde familiares y vecinos solicitaron auxilio al observar que Miguel Ángel presentaba dificultades para respirar, mareos y un marcado deterioro en su estado de salud.

Al ser valorado por los socorristas, el hombre confesó que llevaba varios días sin ingerir alimentos y que durante ese tiempo únicamente había consumido cristal, situación que terminó por provocarle una fuerte debilidad y síntomas de deshidratación.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y confirmaron que presentaba un importante desgaste físico derivado de la falta de alimentación e hidratación, por lo que recomendaron a sus familiares mantenerlo bajo observación, suministrarle líquidos y alimentos de manera gradual.

Debido a su condición, los socorristas le ofrecieron ser trasladado a un hospital para recibir una valoración médica más completa; sin embargo, Miguel Ángel rechazó el traslado y decidió permanecer en su domicilio, asegurando que acudiría por sus propios medios en caso de que su estado de salud empeorara.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio para tomar conocimiento de la emergencia y brindar apoyo durante la atención. Afortunadamente, tras recibir los primeros auxilios, el hombre logró estabilizarse y no fue necesario realizar un traslado de urgencia.