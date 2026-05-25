Brutal asalto a Manuel N en colonia Las Flores de Monclova

La violencia volvió a sacudir las calles de la colonia Las Flores durante la madrugada de ayer, luego de que un hombre fuera brutalmente golpeado y asaltado por un grupo de pandilleros que lo interceptaron en plena avenida Potrero.

La víctima fue identificada como Manuel N, quien terminó tendido sobre el pavimento tras ser atacado por varios sujetos que operaban en grupo dentro de ese conflictivo sector de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, Manuel caminaba solo sobre la avenida Potrero cuando fue sorprendido por varios vándalos de la zona. Sin darle oportunidad de escapar, los agresores se le fueron encima a golpes, derribándolo en medio de la calle.

Testigos señalaron que los responsables aprovecharon que la víctima quedó indefensa para despojarlo de sus pertenencias. Tras consumar el robo, los sujetos huyeron del lugar, dejando al hombre lesionado y abandonado sobre la carpeta asfáltica.

Vecinos del sector que observaron al hombre tirado dieron aviso a las autoridades y cuerpos de auxilio, movilizando a elementos de Seguridad Pública hasta el sitio del ataque.

Paramédicos del grupo GRUM acudieron para brindarle atención prehospitalaria a Manuel, quien presentaba múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo producto de la agresión. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a la clínica 7 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, oficiales realizaron recorridos por las calles aledañas en busca de los responsables; sin embargo, no se reportaron personas detenidas relacionadas con el violento asalto.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes ya investigan la agresión y el robo ocurrido en ese sector del sur de la ciudad.