Accidente laboral en Castaños: Rodolfo Hernández cae de un molino

CASTAÑOS COAH.-Un pailero de la empresa INTERMETAL resultó gravemente lesionado al caer de una altura aproximada de 25 metros mientras efectuaba trabajos de reparación en un molino de la empresa CALIMSA, ubicada en los límites de Monclova y Castaños.

El accidente ocurrió la tarde de hoy miércoles , cuando Rodolfo Hernández y su compañero, Elías Hernández Bautista, de 34 años, realizaban labores de reparación en la estructura metálica de un molino de más de 25 metros de altura.

De acuerdo con la información disponible, Elías Hernández Bautista efectuaba cortes sobre la estructura cuando, presuntamente, no advirtió que uno de ellos comprometía el punto donde estaba sujeto su arnés de seguridad. La maniobra provocó que perdiera el sistema de anclaje y se desplomara desde la parte alta de la estructura.

Tras el reporte del accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, realizaron las maniobras de rescate y trasladaron al lesionado a la sala de urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración médica debido a la gravedad de las lesiones.

Acciones de la autoridad

En tanto, personal de Protección Civil de Castaños se presentó en las instalaciones de CALIMSA para llevar a cabo la inspección correspondiente y realizar el peritaje que permita establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud actualizado del trabajador ni sobre posibles responsabilidades derivadas del incidente.