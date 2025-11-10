Lesionados en accidente de taxi en Monclova: colisión con Toyota Camry

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte accidente ocurrió la tarde de este lunes en la colonia El Pueblo, cuando un vehículo de alquiler fue impactado y prensado contra la pared de un negocio, luego que la conductora de un Toyota Camry no pudo evitar la colisión tras un imprudente cruce en el peligroso crucero de la zona.

¿Qué ocurrió?

El percance se registró alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor del taxi, identificado como Néstor Daniel Zamarrón Vargas, de 40 años, circulaba por la calle Mina del Pueblo sin extremar las precauciones al intentar cruzar hacia la calle Cuauhtémoc. Al no observar el paso del Toyota Camry, conducido por Gloria Cristal Ramírez Aguilar, de 47 años, el taxi se atravesó en su camino, lo que provocó que la conductora del vehículo particular no pudiera frenar a tiempo.

El fuerte impacto provocó que el automóvil de alquiler fuera arremetido y girara, quedando atrapado entre el Toyota y la pared de un negocio de rotulación. Los gritos de los involucrados alertaron a los testigos cercanos, quienes inmediatamente pidieron apoyo a las autoridades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes rápidamente atendieron al taxista y su pasajero, ambos con lesiones de consideración, aunque sin que se reportaran heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS de Monclova para recibir atención médica. La conductora del Toyota y los menores que la acompañaban resultaron ilesos, aunque visiblemente alterados por el accidente.

Tras la colisión, elementos de Control de Accidentes llegaron al sitio y comenzaron con las diligencias correspondientes, mientras que una grúa fue solicitada para remolcar el vehículo de alquiler al corralón. El taxista y su pasajero quedaron en espera de recibir atención de los ajustadores del seguro, quienes tratarían de llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y los gastos médicos derivados del accidente.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Los oficiales de Control de Accidentes, por su parte, realizaron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades, y la conductora del Toyota fue notificada sobre el procedimiento legal que podría seguirse tras el incidente.