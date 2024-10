Salva a familia de carnicería

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 50 años resultó con una seria lesión la cabeza al recibir un machetazo a manos del esposo de su sobrina, quien llegó corriendo junto a sus hijos, pidiendo auxilio a su casa en la colonia Paloma Cordero mientras huía del despiadado de su marido.

Sin importarle ponerse en riesgo, Rosa Elia Campos Gaytán, no dudó en resguardar a Jaqueline Pérez, refugiándola junto a sus hijos pequeños en su casa marcada con el número 3005 de la calle Teódulo Flores, luego de ser víctima de una golpiza.

No contento con la golpiza que les dio a su mujer y sus hijos, Mauricio de Jesús Revolución Castillo, de 25 años llegó a buscarlos a la casa de su tía, pero no contaba con que Rosa Elia lo enfrentaría y no permitiría que colocara un candado en la puerta principal de la casa, donde pretendía encerrarlos para atacarlos.

La mujer mayor tomó un martillo en medio de la reyerta y al ver que su familia corría peligro en manos de Mauricio, no dudó en asestarle la herramienta en la cabeza mientras que este, le asestó un machetazo en la cabeza.

La Policía Municipal se movilizó al lugar de la sangrienta escena, donde desesperada, Rosa Elia actuó en defensa propia y de los suyos, evitando la tragedia.

Los uniformados lograron capturar a Mauricio antes que cometiera una locura. Tanto él como la tía de su mujer fueron atendidos por los paramédicos. Él por socorristas del GRUM mientras que la heroína fue auxiliada por los paramédicos de Cruz Roja. Ambos fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Mauricio quedó en manos de las autoridades, quienes se encargarían de consignarlo al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres por el cargo de violencia familiar, lesiones dolosas y/o lo que resulte.