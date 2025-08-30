Se quema automóvil en estacionamiento del Mall Paseo Monclova

Monclova, Coah.– Un automóvil terminó envuelto en llamas la tarde de este sábado en el estacionamiento del Mall Paseo Monclova, lo que generó la movilización inmediata de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando visitantes y empleados del centro comercial reportaron una densa columna de humo que salía de un vehículo Dodge Caliber blanco, estacionado en la zona.

La situación causó alarma entre los presentes, quienes de inmediato alertaron al sistema de emergencias.

Antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo, personal del centro comercial utilizó un extintor para intentar sofocar el fuego y contener los daños, mientras llegaban los cuerpos de auxilio.

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio y, tras desplegar sus mangueras, lograron controlar el incendio que amenazaba con destruir totalmente el automóvil. Oficiales de la Policía Municipal aseguraron el área para evitar cualquier incidente mayor.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo presentó daños materiales significativos tanto en la carrocería como en el motor.

Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro, por lo que será responsabilidad de las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes para determinar el origen del fuego.