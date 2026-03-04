Conductor es rescatado tras quedar prensado en choque por alcance en el libramiento Óscar

Ramos Arizpe-Arteaga.- Un conductor fue rescatado con vida la tarde de este miércoles luego de quedar atrapado entre los fierros retorcidos de su vehículo tras un choque por alcance registrado en el libramiento Óscar Flores Tapia, en la región sureste de Coahuila.

El accidente ocurrió cuando un camión se impactó contra un doble remolque detenido.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando un camión se impactó contra un doble remolque que se encontraba detenido sobre el carril de baja velocidad, presuntamente por una falla mecánica.

Cuerpos de emergencia utilizaron equipo hidráulico para liberar al conductor atrapado.

Tras el impacto, el conductor del vehículo que colisionó quedó prensado en la cabina, lo que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia. Elementos de rescate trabajaron con equipo hidráulico especializado, conocido como "quijadas de la vida", para liberar al hombre, quien permanecía consciente pero atrapado entre la estructura deformada.

El hombre fue trasladado en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS.

Después de varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron extraerlo con vida. Paramédicos de Ramos Arizpe lo trasladaron en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las condiciones exactas en las que ocurrió el percance.