¡Carambolazo en la 30!

FRONTERA, COAH.— Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este miércoles en el cruce de la carretera 30 y la calle Porfirio Díaz, en la colonia La Sierrita, donde cuatro vehículos se vieron involucrados en un choque en cadena que dejó cuantiosos daños materiales y un conductor prófugo.

El percance ocurrió minutos antes de las 06:50 horas, en plena hora de traslado laboral, lo que generó movilización de elementos de Control de Accidentes y cuerpos de auxilio. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos Frontera acudieron para valorar a los ocupantes de las unidades; afortunadamente, no se reportaron lesiones de gravedad.

Entre los conductores identificados se encuentra Cielito Hernández Pérez, de 33 años, quien manejaba una camioneta Chevrolet Silverado azul. También participó Mayra Nataly Montoya Montoya Cedillo, conductora de una camioneta Suzuki gris, así como el operador de otro vehículo de la misma marca y color similar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros peritajes, uno de los automovilistas presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó la colisión múltiple. En medio de la confusión, el conductor de un cuarto vehículo optó por retirarse del lugar antes de la llegada de las autoridades, intentando evadir su responsabilidad.

Los oficiales realizaron el levantamiento correspondiente y aseguraron las unidades involucradas para deslindar responsabilidades conforme al reglamento vial. Asimismo, se informó que continúan las investigaciones para ubicar al automovilista que abandonó la escena del accidente.

Impacto en el tránsito

El tránsito en el sector se vio afectado por varios minutos hasta que las unidades fueron retiradas y se restableció la circulación.