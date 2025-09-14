Adolescentes detenidos tras pelea en discoteca de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Una riña protagonizada por varios adolescentes dentro de una conocida discoteca localizada al norte del bulevar Harold R. Pape movilizó a los elementos de la Policía Municipal la madrugada de ayer.

El enfrentamiento, que generó gran caos en el lugar, fue controlado rápidamente por el personal de seguridad del establecimiento, quienes entregaron a los involucrados a las autoridades.

El incidente ocurrió pasada la medianoche, cuando la Policía Municipal recibió el reporte sobre una pelea que se estaba desarrollando en el interior de la discoteca, localizada a la altura de la colonia Santa Mónica.

Ante la alarma, las autoridades se trasladaron de inmediato al antro, donde encontraron a varios jóvenes en pleno conflicto.

El personal de seguridad del lugar ya había logrado sacar a los rijosos del establecimiento y, sin mayores complicaciones, entregó a dos de los involucrados a los oficiales, quienes procedieron a arrestarlos.

Los dos adolescentes fueron identificados como los principales responsables de la pelea, por lo que fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Una vez en la jefatura, los jóvenes quedaron a disposición del Juez Calificador en turno, quien determinaría su situación legal.