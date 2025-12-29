Castaños: choque en carretera Federal 53 deja heridos

CASTAÑOS, COAH.— Un albañil que conducía en estado de ebriedad causó un aparatoso choque múltiple en la carretera Federal 53, en el tramo Monterrey–Monclova, a la altura del kilómetro 121, dejó varios lesionados, considerables daños y generó una intensa movilización de cuerpos de rescate y autoridades.

Según el informe preliminar de las autoridades, el incidente involucró tres vehículos: una camioneta pick-up de color negro, un Audi G5 blanco y un Volkswagen Vento gris, modelo 2020.

El choque ocurrió mientras los vehículos circulaban en dirección sur-norte, y la fuerte lluvia redujo la visibilidad, lo que fue un factor determinante en el impacto.

El accidente y sus protagonistas

En el fuerte accidente terminaron con severos daños una pick up, de color negro, en la que viajaba un albañil y su primo, identificado como Sergio Borrego Compián de 55 años, vecino del Ejido Los Lirios; una camioneta Audi G5, modelo 2015, la cual era manejada por Martín Urbina Pecina, de 31 años, domiciliado en el municipio de Sabinas.

Así mismo, un automóvil Volkswagen Vento, modelo 2020, el cual era conducido por José de Jesús Esmit Cruz, de 25 años, con domicilio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cual recibió el impacto en la parte trasera.

Respuesta de las autoridades

El choque fue de tal magnitud que la pick-up del responsable terminó en una posición completamente deformada, como si fuera un acordeón.

Las víctimas, cuyos nombres no fueron proporcionados al momento del informe, quedaron tendidas en el suelo debido a los fuertes impactos.

A pesar de la magnitud del percance, las personas involucradas fueron rápidamente atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Monclova, quienes las estabilizaron en el lugar antes de trasladarlas al Hospital General Amparo Pape Benavides, en Monclova.

Los lesionados presentaron diversos golpes contusos, pero afortunadamente no se reportaron víctimas mortales.

El tráfico en la zona quedó completamente paralizado durante varios minutos debido al choque y a la necesidad de realizar maniobras de rescate y limpieza, por lo que elementos preventivos de Castaños abanderaron el área.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras coordinaban la liberación de la vialidad, que permaneció parcialmente cerrada por un tiempo.

El percance generó gran preocupación entre los conductores, quienes debieron esperar para poder continuar su trayecto. Las autoridades de seguridad pública exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, especialmente bajo condiciones climáticas adversas que puedan comprometer la seguridad vial.