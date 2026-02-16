Policía de Monclova responde a reporte de secuestro en Hipódromo

MONCLOVA, COAH.— Una llamada de emergencia por un presunto secuestro encendió las alertas y provocó la movilización de varias unidades del Departamento de Seguridad Pública la tarde de ayer en la colonia Hipódromo, aunque al final todo quedó en un conflicto familiar y un reporte equivocado.

La alerta ingresó al 911 indicando que una mujer presuntamente estaba retenida contra su voluntad dentro de un domicilio ubicado en el cruce de la calle 8 y avenida Oriente.

Debido a la gravedad del señalamiento, los oficiales acudieron de inmediato y aseguraron el perímetro mientras verificaban la situación.

Al entrevistarse con los ocupantes del inmueble, los agentes localizaron a Leticia Hernández, quien explicó que la joven señalada como víctima se encontraba en el lugar por decisión propia y no estaba privada de la libertad.

De acuerdo con lo recabado, la mujer identificada como Vanessa, de 23 años, es pareja de Alberto Iván, de 30 años, hijo de la propietaria, y había acudido voluntariamente al domicilio.

El reporte de supuesto secuestro se originó tras una fuerte discusión verbal entre familiares y una ex pareja sentimental, lo que derivó en la llamada de auxilio.

Los elementos municipales intervinieron para calmar los ánimos y evitar que la confrontación escalara, logrando controlar la situación en pocos minutos. No hubo personas detenidas ni lesionadas.

Tras confirmar que no existía delito, las unidades se retiraron del sitio, exhortando a los involucrados a evitar reportes imprecisos que desvían recursos destinados a emergencias reales. El operativo terminó como un malentendido doméstico que por momentos fue manejado como un caso de privación ilegal de la libertad.