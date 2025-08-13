Accidente leve interrumpe celebración de aniversario en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que sería un día especial para celebrar medio siglo de amor, se vio interrumpido por un accidente que, afortunadamente, no pasó a mayores. Don Fernando Velázquez García, de 76 años y vecino de la colonia Fovissste, resultó lesionado al perder el equilibrio y caer cuando regresaba de un centro comercial del bulevar Harold R. Pape, donde había comprado alimento para festejar junto a su esposa sus 50 años de matrimonio.

El percance ocurrió cerca del mediodía de ayer, cuando el adulto mayor caminaba rumbo a su hogar cargando las compras para preparar la cena del aniversario.

Al salir de la zona dorada del Pape, un tropiezo lo hizo caer aparatosamente sobre la banqueta, golpeándose el rostro y quedando por unos minutos inmóvil, lo que alarmó a transeúntes y clientes del supermercado.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana y oficiales de la Policía Municipal acudieron de inmediato para auxiliarlo. Tras una revisión, confirmaron que las lesiones no eran de gravedad.

Con gesto solidario, los socorristas no solo le brindaron atención médica, sino que también se ofrecieron a llevarlo hasta la puerta de su casa, para que pudiera seguir con los preparativos de la cena junto al amor de su vida.

Con una sonrisa y la bolsa de víveres aún en la mano, don Fernando agradeció el apoyo y dijo que nada le impediría celebrar sus 50 años de casado.