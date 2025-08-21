Vecinos piden mayor vigilancia tras incidente de intrusión domiciliaria

Un individuo identificado como José Santos, de 49 años, fue sorprendido la madrugada del jueves cuando ingresó en repetidas ocasiones a un domicilio de la colonia Hipódromo, situación que generó alarma entre los habitantes del sector.

De acuerdo con la denuncia, el hombre entró hasta tres veces a la vivienda en cuestión, lo que provocó que el hijo de la afectada lo enfrentara directamente. Según la mujer, en la tercera ocasión el sospechoso ya llevaba el rostro cubierto, presuntamente para no ser reconocido.

Vecinos señalaron que no es la primera vez que observan a Santos rondando por la zona. Aseguraron que el individuo acostumbra merodear el campo conocido como Las Palmeras, donde se reúnen niñas y adolescentes para jugar, lo que ha levantado sospechas sobre su comportamiento.

Ante la situación, habitantes de la colonia hicieron la petición de manera inmediata a las autoridades para que se refuercen los rondines de vigilancia, aunque el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público.