Motociclista resulta lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un estruendo nocturno alertó a los vecinos de la colonia Praderas del Sur, luego que un joven motociclista resultara lesionado tras perder el control de su unidad y estrellarse contra una camioneta estacionada.

El percance ocurrió sobre la calle Villa Victoria, en el cruce con Villa del Sol, donde habitantes del sector solicitaron apoyo al 911 al escuchar el impacto.

El lesionado fue identificado como Dereck, de 19 años, vecino del mismo sector, quien conducía su motocicleta presuntamente a exceso de velocidad cuando terminó protagonizando el fuerte choque.

Tras el impacto, el joven cayó al pavimento y sufrió una fractura en una de sus piernas, lo que le impidió incorporarse. Vecinos se acercaron de inmediato para auxiliarlo mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación médica.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje inicial, señalando que la velocidad inmoderada pudo haber sido la causa principal del percance.

Habitantes del sector reclamaron que este cruce se ha vuelto peligroso y pidieron mayor vigilancia y medidas preventivas para evitar nuevos accidentes.