Susto en Monclova: hombre dormido en la avenida Cuauhtémoc genera confusión

MONCLOVA, COAH.– Tremendo susto se llevaron automovilistas y vecinos de la colonia El Pueblo la noche del viernes, luego de encontrar a un hombre aparentemente inconsciente en plena avenida Cuauhtémoc, por lo que durante varios minutos se temió que hubiera sido atropellado por algún conductor que escapó del lugar.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 21:30 horas, indicando que una persona permanecía inmóvil sobre la vialidad, entre las calles Xicoténcatl y Reforma, sin responder a los llamados de quienes intentaban auxiliarlo.

Ante la posibilidad de un accidente grave, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron rápidamente al sitio para atender al supuesto lesionado.

Sin embargo, al acercarse y revisar al hombre identificado como Francisco, los socorristas descubrieron que el misterio tenía una explicación mucho menos dramática: no había vehículo fantasma, atropellamiento ni tragedia... al parecer, la parranda simplemente había llegado a su último capítulo.

Según trascendió, Francisco había pasado varias horas consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento cercano y emprendió el camino rumbo a su domicilio apoyado en un improvisado bastón.

Pero el cansancio y los efectos del alcohol terminaron por vencerlo. Tras caer desde su propia altura, encontró en el pavimento el lugar perfecto para echarse una "siestecita", al grado de que permaneció profundamente dormido mientras quienes pasaban por el sitio pensaban que había sufrido un accidente.

Los paramédicos lo revisaron y confirmaron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que lo colocaron en una zona segura para evitar que pudiera ser atropellado mientras continuaba durmiendo.

Elementos de Seguridad Pública Municipal también acudieron al lugar y, al confirmar que el domicilio del hombre se encontraba a pocas cuadras, decidieron llevarlo sano y salvo hasta su vivienda, donde quedó bajo el cuidado de sus familiares.

Así terminó una movilización que comenzó con la sospecha de un posible atropellamiento y terminó con una conclusión bastante más sencilla: el único "choque" de la noche fue el del sueño contra una parranda que se pasó de copas.