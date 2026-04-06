Alerta en Monclova: robo de menor moviliza a autoridades

Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada de ayer en el sector oriente de la ciudad, luego del reporte de la presunta sustracción de un menor de cinco años en la colonia Óscar Flores Tapia, lo que encendió las alarmas entre vecinos y autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, habitantes del sector alertaron a las corporaciones de seguridad tras observar a un individuo a bordo de un automóvil color azul, con placas de Onapafa, quien aparentemente habría sustraído al menor mientras este se encontraba en la vía pública. El señalamiento provocó una rápida reacción de las autoridades, que desplegaron un operativo de búsqueda en distintas vialidades de la zona.

Acciones de la autoridad

Elementos policiacos recorrieron calles aledañas y reforzaron la vigilancia en puntos estratégicos, destacando la avenida Las Torres, donde se concentró gran parte de la movilización. Sin embargo, pese a la magnitud del operativo, no se logró ubicar el vehículo señalado ni confirmar el paradero del presunto responsable.

El caso fue manejado con total hermetismo por parte de las autoridades, quienes evitaron proporcionar mayores detalles sobre la identidad del menor o las circunstancias exactas del reporte, lo que generó incertidumbre entre los habitantes del sector.

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Impacto en la comunidad

Hasta el cierre de esta edición, no se había emitido información oficial que confirmara la localización del menor ni la veracidad total de los hechos, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

La situación mantiene en alerta a los vecinos de la colonia Óscar Flores Tapia, quienes exigen mayor vigilancia y resultados concretos ante un hecho que ha generado preocupación en la comunidad.