Hombre provoca fuego tras discusión

CASTAÑOS, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer en el municipio de Castaños, luego que un domicilio fue incendiado de manera intencional tras una acalorada discusión entre una joven pareja, en hechos ocurridos sobre la calle Torreón de la colonia Héroes del 47.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales, el siniestro se originó luego de un conflicto presuntamente motivado por problemas de celos. Durante el altercado, el sujeto identificado como José Ángel habría prendido fuego al interior de la vivienda, provocando que las llamas se propagaran rápidamente y pusieran en riesgo a casas aledañas.

Vecinos del sector, alarmados por la intensidad del fuego y la densa columna de humo que se elevaba del inmueble, realizaron el reporte de emergencia, lo que permitió el arribo oportuno de elementos de Protección Civil del municipio de Castaños, así como paramédicos, quienes de inmediato iniciaron las maniobras para controlar el incendio.

Las labores de sofocación se prolongaron por varios minutos debido a la magnitud del fuego; sin embargo, finalmente lograron extinguirlo y evitar que se extendiera a otros domicilios. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque la vivienda presentó daños materiales de consideración.

Elementos de Protección Civil tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron que el incendio fue provocado, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades legales contra el presunto responsable.

La zona fue resguardada de manera preventiva mientras se realizaban labores de enfriamiento y evaluación de riesgos, a fin de descartar una posible reactivación del fuego.