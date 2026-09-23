Vecino le da a menor gomita para drogarla

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 14 años fue atendida en el Hospital General Amparo Pape de Benavides luego de presentar una reacción tras consumir una gomita que, según su madre, le entregó un vecino.

El reporte se registró la noche del martes, cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre el ingreso de la menor, Cecilia "N", quien presuntamente presentaba signos de intoxicación.

Entrega del producto por parte del vecino

Su madre, Cecilia Hernández, de 30 años, explicó a las autoridades que ambas se encontraban en su negocio cuando un vecino llegó al lugar y entregó la gomita directamente a la adolescente.

Después de ingerirla, la menor comenzó a presentar una reacción que, de acuerdo con el reporte, incluyó comportamiento descontrolado y palidez, por lo que fue llevada al hospital para recibir atención médica.

Investigación sobre la sustancia consumida

Policías municipales tomaron conocimiento del caso y se esperaba establecer qué contenía el producto, así como las circunstancias en que fue entregado a la adolescente.

Las autoridades darían seguimiento al caso para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna responsabilidad por la entrega del producto.