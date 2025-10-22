Policía Municipal interviene ante molestias causadas por jóvenes en motocicleta

BRENDA REBOLLOSO – La Policía Municipal detuvo a cinco menores de edad que causaban molestias en la colonia Praderas del Sur al generar un escandaloso ruido con una motocicleta, la noche de ayer. Los adolescentes, de entre 16 y 17 años, fueron detenidos tras recibir múltiples quejas de los vecinos a través de llamadas al número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron en la calle Obrero Unido, donde los jóvenes, en actitud irresponsable, circulaban de manera ruidosa sobre una motocicleta, molestando a los habitantes que intentaban descansar. El ruido provenía de la motocicleta, que no solo interfería con la tranquilidad del sector, sino que también causaba una gran incomodidad entre los vecinos, quienes desesperados por el disturbio, decidieron llamar a las autoridades.

Al llegar al lugar, los oficiales de la Policía Municipal aseguraron el vehículo ligero y procedieron con la detención de los menores, quienes no ofrecieron resistencia. Los cinco jóvenes fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde fueron recibidos por el juez calificador en turno, quien los resguardó en las instalaciones hasta que sus padres se presentaran para hacerse cargo de ellos.

Los padres de los adolescentes fueron notificados de la situación y acudieron al lugar para recoger a sus hijos, quienes, al parecer, no eran conscientes del impacto que causaban con su comportamiento. La motocicleta fue asegurada por las autoridades y quedó a disposición de la policía.