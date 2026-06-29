Falsa alarma de disparos en Monclova tras riña entre hombres

MONCLOVA, COAH.- Un reporte por presuntas detonaciones de arma de fuego durante una riña provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas la madrugada de este lunes en la colonia Ramos Arizpe; sin embargo, tras un amplio despliegue, las autoridades no encontraron evidencias de lo denunciado y el incidente quedó como una falsa alarma.

Los hechos fueron reportados poco después de la medianoche sobre el cruce de las calles 21 y 3, al sur de Monclova, donde vecinos alertaron al sistema de emergencias sobre una violenta pelea protagonizada por tres hombres.

De acuerdo con la llamada de auxilio, durante el altercado arribaron otros sujetos presuntamente armados, quienes habrían realizado disparos al aire mientras todos se encontraban bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, lo que generó temor entre los habitantes del sector.

Ante la gravedad del reporte, elementos de la Policía Municipal y grupos de reacción de la Policía Estatal se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la situación y tratar de ubicar a los presuntos responsables.

Al llegar, los oficiales recorrieron las calles de la colonia y entrevistaron a diversos vecinos. Durante la inspección observaron la presencia de varios menores que aún permanecían en la vía pública; sin embargo, los colonos negaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego o presenciado personas armadas.

Las corporaciones extendieron la búsqueda por las calles aledañas en un intento por localizar a los supuestos pistoleros, aunque no encontraron personas sospechosas, casquillos percutidos ni otros indicios que confirmaran el reporte inicial.

Tras concluir las inspecciones, las autoridades determinaron que no existían elementos que acreditaran la presunta balacera, por lo que el operativo concluyó sin personas detenidas y el incidente fue catalogado como una falsa alarma.