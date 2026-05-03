Hombre fallece en accidente en carretera de Nuevo León

MINA, NUEVO LEÓN.– Una tragedia ocurrió sobre la carretera federal número 53, donde un violento accidente cobró la vida de una persona y dejó a tres más lesionadas, tras quedar atrapada en la camioneta en la que viajaban.

El percance se registró la noche de este viernes, justo en el kilómetro 101, entre los límites de Coahuila y Nuevo León, provocando una intensa movilización de cuerpos de rescate y autoridades federales.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Suzuki Ertiga color gris, con placas del estado de Coahuila, la cual terminó fuera de la carpeta asfáltica y con severos daños en la parte trasera tras el impacto.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), de Cruz Roja, Delegación Monclova, arribaron al sitio junto con socorristas de Protección Civil de Mina, elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes de inmediato iniciaron las labores de auxilio. Sin embargo, al revisar la unidad, confirmaron que Alfredo Salem, quien viajaba en la parte posterior había quedado prensado y ya no contaba con signos vitales.

En medio de la oscuridad y la tensión, los rescatistas trabajaron para liberar a los demás tripulantes, quienes presentaban diversas lesiones, siendo posteriormente trasladados a distintos hospitales. Entre los lesionados se encontraban José Gildardo Cisneros Bolaños 42 años y Abraham Ismael Cisneros Bolaños 37 años, ambos originarios de Escobedo, Nuevo León, así como Juan Pablo González seispardo, quien fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

Las autoridades determinaron que el chofer de un tráiler había impactado por detrás la camioneta en la que viajaban seis personas; lamentablemente, un hombre que viajaba en la parte trasera, falleció en el lugar al quedar atrapado entre los fierros retorcidos mientras que tres más resultaron heridos.

Tras el aseguramiento del área, se solicitó la intervención de las autoridades competentes, quienes acudieron hasta el lugar para tomar conocimiento del fallecimiento.

Peritos realizaron las diligencias correspondientes, fijando la escena y recolectando evidencia que permita esclarecer la mecánica del accidente.

Finalmente, el vehículo destrozado fue retirado mediante una grúa y trasladado a un corralón, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas que derivaron en este fatal hecho que enluta a una familia.