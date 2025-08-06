Hombre gravemente herido tras caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre resultó gravemente herido la tarde de este miércoles luego de caer desde el segundo piso de su casa mientras realizaba trabajos de mantenimiento en un tinaco.

El accidente ocurrió en el domicilio ubicado en calle Tollan, número 421, en la colonia Azteca, alrededor de las 14:30 horas.

Según la declaración de la señora Enedelia Vázquez, madre del afectado, su hijo, Eduardo Javier Escamilla, de 38 años, sufrió una caída aparatosa desde el segundo piso, donde estaba trabajando en el tinaco.

La mujer inmediatamente solicitó una ambulancia, pero al no recibir pronta respuesta, sus familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a la Clínica del ISSSTE.

Al llegar al lugar, personal de la Cruz Roja Mexicana atendió al padre de Eduardo Javier, quien se sintió mal por el susto y la impresión del accidente. Los paramédicos valoraron al hombre, pero no fue necesario su traslado a un hospital.

Eduardo Javier fue ingresado en la clínica para su atención médica y se reportó que su estado es grave debido a las lesiones provocadas por la caída.