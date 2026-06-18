Mujer es localizada sin vida en vivienda de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La mañana de este jueves, un hombre vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al encontrar sin vida a su hermana en el patio del domicilio que habitaba en la colonia Lindavista, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Plutarco Elías Calles número 577, donde Gerardo acudió para visitar a su hermana, identificada como Milagros Isabel Rodríguez Armendáriz, de 27 años de edad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre ingresó a la propiedad al no tener noticias de la joven desde hacía varios días. Tras buscarla en el interior del inmueble y posteriormente en el patio, realizó el lamentable hallazgo, el cuerpo de su hermana yacía en un árbol y presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato solicitó apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras confirmar la situación, procedieron a resguardar el área mientras se solicitaba la intervención de detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Durante las entrevistas realizadas por las autoridades, trascendió que Milagros enfrentaba desde tiempo atrás diversos problemas personales y había luchado durante años contra las adicciones. Su hermano señaló que recientemente había salido de un proceso de rehabilitación y que apenas tenía unas semanas viviendo sola en el domicilio de San Buenaventura.

La noticia causó consternación entre familiares y vecinos, quienes lamentaron profundamente el fallecimiento de la joven. Personas cercanas recordaron que las adicciones suelen dejar profundas secuelas tanto en quienes las padecen como en sus seres queridos, convirtiéndose en una batalla que afecta a familias enteras.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios legales correspondientes para integrar la carpeta de investigación.