Camioneta se mete a Bodega Aurrera en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un aparatoso accidente registrado la mañana de este jueves en pleno centro de San Buenaventura terminó con una camioneta incrustada en el interior de una tienda de 'Mamá Lucha', causando cuantiosos daños materiales y movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de Bodega Aurrera, ubicada en el cruce de las calles Zaragoza e Hidalgo, donde una camioneta Ford Ranger color blanco terminó atravesando la entrada principal del establecimiento tras desplazarse de manera repentina en reversa.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Luis Ángel Ancira Morado, de 60 años de edad, se encontraba revisando una falla mecánica luego de que su unidad presentara problemas para encender. Para tratar de localizar el desperfecto abrió el cofre y comenzó a inspeccionar el motor.

Sin embargo, de manera inesperada la camioneta encendió y comenzó a desplazarse en reversa sin control. La pesada unidad cruzó parte del estacionamiento y se proyectó directamente contra los accesos principales del centro comercial.

El impacto destrozó los cristales y la estructura de la entrada, además de provocar daños en mercancía y mobiliario ubicado cerca del área de acceso. Clientes y empleados vivieron momentos de tensión al escuchar el estruendo y observar cómo la camioneta terminaba dentro de la tienda.

Acciones de la autoridad

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar atención al conductor, quien fue trasladado a la Clínica 10 del IMSS para una valoración médica preventiva debido a la impresión sufrida durante el accidente.

Mientras tanto, elementos de Seguridad Pública y peritos tomaron conocimiento de los hechos, acordonaron el área afectada y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del percance.

La camioneta fue asegurada y trasladada a un corralón, quedando a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados al establecimiento.

Impacto en la comunidad

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente y al momento de pánico que generó entre trabajadores y clientes, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.