Incendio de vehículo en Monclova genera movilización de bomberos

MONCLOVA, COAH. — Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer en la colonia Hipódromo, luego de que se reportara el incendio de un vehículo sobre la calle Saltillo, entre las calles Piedras Negras y Castaños.

El reporte alertó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes se desplazaron de inmediato al sitio para atender la contingencia.

Al arribar, los rescatistas localizaron un vehículo Jeep color gris envuelto en llamas. De manera inmediata iniciaron las labores de combate al fuego, logrando controlar y sofocar el incendio antes de que las llamas alcanzaran propiedades cercanas o provocaran mayores daños en el sector.

Durante la emergencia, una mujer que se encontraba en el lugar presentó una fuerte crisis nerviosa al observar el siniestro. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarla, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades realizaron una inspección en la zona para descartar riesgos adicionales y determinar las posibles causas que originaron el incendio. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas lesionadas ni se habían dado a conocer las circunstancias exactas que provocaron el fuego.

La rápida intervención de los cuerpos de rescate permitió evitar que la situación pasara a mayores, manteniendo bajo control la emergencia que generó alarma entre los vecinos del sector oriente de la ciudad.