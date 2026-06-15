Violencia en fiesta de Cañadas: joven recibe múltiples golpes

MONCLOVA COAH.-La diversión terminó en violencia para un adolescente de 17 años que fue atacado por varios jóvenes durante una fiesta realizada la medianoche del sábado en la colonia Cañadas, provocando la movilización de cuerpos de auxilio y elementos de seguridad municipal.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Privada Revolución, casi en su cruce con Manuel Acuña, donde se desarrollaba una convivencia entre decenas de jóvenes. De acuerdo con la información obtenida en el lugar, Erik llegó acompañado de su amigo Gael, de 16 años, con la intención de reunirse con otros conocidos.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según el testimonio del afectado, ambos habían acudido previamente a una fiesta de quince años celebrada en un salón de eventos, pero decidieron retirarse para asistir a la reunión organizada en la colonia Cañadas.

Sin embargo, apenas ingresó al inmueble, el adolescente fue interceptado por varios sujetos con quienes presuntamente mantenía conflictos personales desde tiempo atrás. Sin mediar diálogo, los individuos comenzaron a agredirlo físicamente.

La víctima recibió múltiples golpes dirigidos principalmente al rostro y a diferentes partes del cuerpo, sufriendo hematomas y lesiones visibles. Mientras el joven permanecía lesionado, los agresores aprovecharon la confusión para abandonar el sitio y desaparecer antes de la llegada de las autoridades.

Acciones de la autoridad

Personas que presenciaron la agresión solicitaron apoyo al sistema de emergencias, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja. Tras una valoración médica, el adolescente recibió atención pre hospitalaria debido a las lesiones que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para recabar información sobre lo ocurrido y realizar recorridos de búsqueda en los alrededores. No obstante, los responsables ya habían escapado, por lo que no se reportaron detenciones relacionadas con la agresión.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque.