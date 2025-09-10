Detenido adolescente de 15 años por agresión a su madre en Monclova

MONCLOVA, COAH. – La madrugada del miércoles, un adolescente de 15 años fue detenido luego de agredir físicamente a su madre, Sofía Rivera Valdez, en su domicilio ubicado en la colonia Pedregal de Monclova.

El incidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas, cuando vecinos reportaron al número de emergencias que el menor lanzaba piedras contra la casa y mostraba un comportamiento violento.

La madre solicitó la intervención de las autoridades ante la agresividad de su hijo y el temor por la seguridad de ella y otro de sus hijos menores.

Francisco Javier "N" fue detenido por elementos de Seguridad Pública, trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, luego que su madre lo señaló de haberla agredido física y verbalmente luego que apedreó su casa.

Al quedar en manos del juez calificador en turno, el quinceañero fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar y se encargará de determinar su situación legal.