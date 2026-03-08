Taxista provoca volcadura en Monclova: abandona vehículo

MONCLOVA, COAH.— Un taxista protagonizó una aparatosa volcadura durante las primeras horas de este sábado sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de perder el control del automóvil que conducía presuntamente a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Nissan Tiida color blanco habilitado como taxi circulaba con dirección al sur y al subir el puente vehicular ubicado en el cruce con la avenida Sidermex, a la altura de la colonia Eva Sámano, perdió el control del volante.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad primero se impactó contra los muros de contención del puente, provocando que parte de la estructura se desprendiera. Posteriormente, el vehículo terminó volcándose sobre la superficie del puente, quedando severamente dañado.

Tras el fuerte percance, el conductor abandonó el automóvil y huyó del lugar antes de que arribaran las autoridades, dejando la unidad dañada sobre la vialidad.

Minutos después, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Debido a que fragmentos de los muros de contención quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica e incluso en los carriles contrarios, los oficiales se vieron obligados a cerrar el puente en ambos sentidos de circulación mientras se realizaban las maniobras de retiro.

Al momento de la intervención de las autoridades, el presunto responsable ya no se encontraba en el lugar, por lo que no fue localizado pese a los recorridos realizados en los alrededores.

Finalmente, una grúa fue solicitada para retirar el vehículo volcado, mientras que los agentes procedieron a elaborar el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente.