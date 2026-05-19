Volcadura de vehículo deja dos mujeres lesionadas en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una aparatosa volcadura registrada durante la noche del lunes dejó como saldo a dos mujeres lesionadas y severamente afectadas por una crisis nerviosa, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera desde un puente en el sector conocido como Curva de Juan Sánchez.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas sobre la avenida Tiradero de AHMSA, a la altura del entronque con el libramiento Carlos Salinas de Gortari, sitio donde la conductora perdió el control de la unidad al intentar incorporarse a la vialidad.

Las afectadas fueron identificadas como Dora Luz Rodríguez Menchaca, de 61 años de edad, domiciliada en la colonia Borja, quien conducía un automóvil compacto color celeste, así como su hermana Margarita Rodríguez Menchaca, de 67 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora no advirtió el desnivel existente en el tramo y terminó precipitándose hacia el puente, provocando que la unidad terminara volcada entre los carriles de circulación.

El fuerte accidente generó la rápida movilización de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a ambas mujeres debido a las lesiones que presentaban y al severo estado de shock en que quedaron tras la volcadura.

1 / 1 Paramédicos del GRUM auxiliaron a las dos hermanas lesionadas y las trasladaron a la Clínica 7 del IMSS. ❮❯

Posteriormente, las hermanas fueron trasladadas a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal y personal de Bomberos Frontera, quienes tomaron conocimiento de los hechos, realizaron labores de seguridad y apoyaron en las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.