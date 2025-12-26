William N, adolescente en moto, sufre accidente en colonia Borja

William 'N' de 13 años se estrelló contra una Ranger y remató impactando un Tiida en calles de la colonia Borja.

FRONTERA, COAH.— Un menor de 13 años resultó lesionado luego de protagonizar un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Guadalupe Borja, lo que movilizó de manera inmediata a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes cuando William 'N' circulaba a bordo de una motocicleta sobre la calle Libertad, presuntamente a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones. Según los primeros reportes, el adolescente perdió el control de la unidad, impactando primero contra una camioneta Ford Ranger.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Detalles del choque múltiple

Tras el primer golpe, la motocicleta continuó descontrolada y terminó por estrellarse contra un automóvil Nissan Tiida color blanco, proyectando al menor sobre la cinta asfáltica y ocasionándole diversas lesiones visibles.

Acciones de la autoridad

Vecinos y testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria, estabilizando al adolescente en el lugar antes de trasladarlo al Hospital General Amparo Pape Benavides en Monclova para una valoración médica más completa.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento del incidente, recabar información de los conductores y realizar el peritaje correspondiente. Las autoridades señalaron que el caso quedaría a disposición para deslindar responsabilidades, ya que el menor habría sido el causante del accidente.