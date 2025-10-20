Lluvia de estrellas Oriónidas 2025 iluminará el cielo de México

No te pierdas la lluvia de estrellas Oriónidas 2025 en México este 21 y 22 de octubre.

La lluvia de estrellas Oriónidas 2025 se podrá ver en México los próximos 21 y 22 de octubre.

La lluvia de estrellas Oriónidas 2025 es, sin duda, uno de los espectáculos celestes anuales más cautivadores, por lo que te decimos cómo y cuándo verlos desde México este 21 y 22 de octubre.

¿Cuándo y dónde ver la lluvia de estrellas Oriónidas 2025 en México?

Tal y como se reveló, este 21 y 22 de octubre se llevará a cabo la lluvia de estrellas Oriónidas 2025, la cual fue originada por los fragmentos de roca y polvo del cometa 1P/Halley.

De acuerdo con los expertos, México será uno de los mejores lugares para observar la lluvia de estrellas Oriónidas 2025 este 21 y 22 de octubre, ya que será visible en todo el país y siendo estos los días de su máxima actividad en el cielo.

Se espera que en estos días, se puedan observar entre 10 y 20 meteoros por hora y sin interferencia, de acuerdo con la información de Star Walk.

Además, se dio a conocer que la hora perfecta para observarlos será entre la 1:00 y las 5:30 a. m., con un ideal entre las 3:00 y las 4:30 de la mañana.

Esto se debe a que el punto radiante de la constelación de Orión, habrá ascendido lo suficiente sobre el horizonte oriental, permitiendo que un mayor número de meteoros se hagan visibles.

Las Oriónidas reciben su nombre porque los meteoros parecen emanar o "radiar" desde un punto específico dentro de la constelación de Orión, una de las más reconocibles del cielo nocturno.