Emotivo corto 'Versa' de Disney conmueve al público

El nuevo corto de Disney que está rompiendo corazones: la triste historia detrás de 'Versa'

El nuevo corto 'Versa' de Disney surgió de la pérdida de un hijo

Disney dio a conocer el lanzamiento de un nuevo corto de nombre 'Versa', el cual llama la atención porque se inspira en una pareja que perdió a un hijo neonato.

Siendo esta la primera vez que Disney, o alguna otra empresa, trata esta clase de temas en un corto animado, como es el caso de 'Versa'.

¿De qué tratará el corto 'Versa' de Disney?

De acuerdo con la información oficial de Disney, 'Versa' nos contará la historia de una pareja que está esperando a su primer hijo y hace un viaje alrededor del cosmos.

Esta descripción del corto 'Versa' tiene un gran simbolismo, pues el director es Malcon Pierce, un animador de Disney que junto a su esposa, sufrió la pérdida de su hijo neonato.

Durante la producción de la primera película de Moana, la familia sufrió esta pérdida, lo cual los dejó marcados; sin embargo, decidieron superar el duelo mediante el arte.

Usando como símbolo una estrella de cristal que recibieron en el baby shower, por lo que estará presente en todo el material.

Además, se podrán ver referencias al Kintsugi japonés, así como una coreografía inspirada en el patinaje sobre hielo.

De acuerdo con Pierce, 'Versa' mostrará que el duelo no se supera, sino que se integra a la vida, se camina con él y poco a poco se va aceptando como parte de la experiencia vital.

'Versa' ya ha sido presentado por Disney en diversos festivales de cine y animación, siendo aplaudido por todos los asistentes y especialistas que lo han visto.

No obstante, de momento no hay detalles del estreno de 'Versa' en Disney+ o en alguna de sus próximas películas.