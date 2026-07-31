Netflix y AMC: Acuerdo de 500 millones por The Walking Dead

Netflix suma todo el universo de 'The Walking Dead' con un acuerdo de 500 mdd

Toda la franquicia de 'The Walking Dead', que se emite internacionalmente a través de Disney+ desde el estreno de la serie original en 2010, llegará a Netflix a partir de 2027, luego de un acuerdo valuado en 500 millones de dólares.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años, periodo durante el cual tanto la serie original como todas sus producciones derivadas podrán verse en Netflix y en AMC+, plataforma de la empresa productora AMC, responsable de toda la franquicia, según informaron medios estadounidenses.

Detalles del acuerdo

De esta manera, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de la serie original, 'The Walking Dead', así como de sus spin-offs: 'Fear the Walking Dead', 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'The Walking Dead: Dead City', 'The Walking Dead: The Ones Who Live', 'The Walking Dead: World Beyond' y 'Tales of The Walking Dead'. Netflix posee los derechos exclusivos de transmisión de la saga en Estados Unidos desde 2011 y, con este acuerdo, el contenido estará disponible también para sus suscriptores internacionales.

Reacciones de Netflix

"Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo y llevar todo el universo de 'The Walking Dead' a Netflix", afirmó Lori Conkling, vicepresidenta de Licencias de Netflix, en un comunicado de la plataforma.