Aprovecha el modo Dry: Ahorra energía con tu aire acondicionado

Este es el modo de tu aire acondicionado para consumir menos energía porque el compresor trabaja a menos revoluciones.

Con las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los aparatos más utilizados en hogares y oficinas. Sin embargo, también representa uno de los mayores consumos de electricidad durante la temporada de calor, por lo que muchas personas buscan alternativas para reducir el gasto en el recibo de luz.

Una de las funciones menos conocidas es el modo Dry, identificado en la mayoría de los controles remotos con la palabra "Dry" o con un símbolo en forma de gota de agua. Aunque suele confundirse con un modo de enfriamiento, en realidad su principal objetivo es eliminar el exceso de humedad del ambiente.

El modo Dry mejora la sensación térmica al reducir la humedad

Cuando esta función está activada, el equipo trabaja de forma distinta al modo Cool. En lugar de mantener un enfriamiento constante, el sistema alterna periodos de funcionamiento y descanso para extraer la humedad del aire, ofreciendo una sensación de mayor frescura sin exigir al máximo al equipo.

Ahorra energía utilizando el modo Dry en climas cálidos y húmedos

El principal beneficio del modo Dry es que el compresor suele operar a menos revoluciones y durante menos tiempo que en el modo de refrigeración convencional, siempre que las condiciones ambientales sean favorables. Esto significa que el aparato no necesita trabajar continuamente para alcanzar temperaturas muy bajas. Al reducir la humedad, las personas perciben el ambiente como más fresco, incluso cuando la temperatura cambia solo unos pocos grados.

Como resultado, el consumo eléctrico puede disminuir respecto al modo Cool, especialmente en días con alta humedad. No obstante, el ahorro dependerá de factores como la temperatura exterior, el nivel de humedad, el tamaño de la habitación y la eficiencia energética del equipo.

El modo Dry es ideal para días de alta humedad y temperaturas cálidas

El modo Dry ofrece mejores resultados cuando el ambiente es cálido y presenta altos niveles de humedad, como ocurre durante la temporada de lluvias o en regiones con clima tropical o costero. En estas condiciones, la reducción de humedad mejora la sensación térmica y hace que el espacio resulte más cómodo sin necesidad de enfriar excesivamente la habitación. En cambio, si el clima es extremadamente caluroso y seco, esta función tendrá un efecto limitado sobre la temperatura, por lo que el modo Cool continuará siendo la opción más adecuada para enfriar el ambiente.