Luis Miguel celebra 100 años de Coca-Cola con nueva campaña

¿A tomar refresco? Encabeza Luis Miguel nueva campaña de Coca-Cola

Ni hospitalizado, ni casado, mucho menos con nueva música. Luis Miguel reapareció públicamente como la nueva imagen de Coca-Cola, en una de las alianzas más sorpresivas del año.

La noticia fue dada a conocer a través de las cuentas oficiales de Instagram y Facebook del intérprete de ´La Incondicional´, donde compartió una fotografía en la que aparece disfrutando de un refresco Coca-Cola en su clásico envase de vidrio.

"Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos. Una historia con México que no se explica con palabras... se siente en el corazón", declaró Luis Miguel en el comunicado que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Luis Miguel regresa al ojo público

A mediados de julio trascendió que ´El Sol´ había regresado a México para filmar una campaña publicitaria. Sin embargo, hasta las primeras horas de este viernes 31 de julio aún no se había publicado el material audiovisual correspondiente.

En el comunicado, la refresquera y Luis Miguel recordaron que su relación con la marca se remonta a 1991, cuando, de acuerdo con el documento, "el cantante fue la voz e imagen de una de las campañas más memorables de la marca en el país con el emblemático concepto ´Vive la sensación´".

La publicación en Instagram acumuló cerca de 150 mil "Me gusta", mientras que en los comentarios algunos usuarios bromearon sobre la recomendación del cantante de consumir el refresco y otros incluso aseguraron que la imagen parecía haber sido creada con inteligencia artificial, al considerar que la botella lucía "dudosa".