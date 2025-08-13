Adrián Di Monte niega fraude en La Casa de los Famosos México 2025

Adrián Di Monte niega fraude detrás de su salida en La Casa de los Famosos México 2025, pero sí le sorprendió Adrián Di Monte -de 35 años de edad- niega que La Casa de los Famosos México 2025 hayan hecho fraude, pero sí le sorprendió lo ocurrido.

El domingo 10 de agosto fue la segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 y trascendió que la producción se equivocó.Trascendió que la segunda eliminada sería Priscila Valverde, pero la producción se equivocó y eliminaron por error a Adrián Di Monte.

Esta versión ganó fuerza, luego de que Adrián Di Monte revelara que se regresó al carrusel por indicaciones de la producción, pero al final no lo logró.En entrevista con Todo para la Mujer, Adrián Di Monte negó que su salida haya sido fraudulenta.

"Yo no dije que fue fraude, yo dije que a la hora de estar adentro del carrusel sí fue confuso para mí de dar vueltas y que salgo, y me dicen: ´Regrésate´, pero yo nunca he dicho que es fraude"

Adrián Di Monte

Adrián Di monte no niega, no confirma que hubo fraude en su salida de La Casa de los Famosos México 2025."Simplemente me dijeron: m´Sal´ y yo salgo. El punto que me tocó salir y fue una experiencia divina", dijo Adrián Di Monte sobre su experiencia en el reality.

Hasta el momento, la producción no se ha manifestado por este rumor y tampoco ha confirmado que la salida de Adrián Di Monte haya sido un error.El la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, la mayoría de los habitantes se posicionaron detrás de Adrián Di Monte.

El actor cree que que hasta quienes no votaron por él se posicionaron detrás, porque ya estaba "hundido".Adrián Di Monte menciona que sintió feo, pero aplaudió que Mar Contreras -de 44 años de edad- haya sido congruente y se formara detrás de Priscila Valverde.

Incluso, el actor reveló que su esposa le sugirió que se ´pegara´ a Mar Contreras, antes de que iniciara La Casa de los Famosos México 2025.