Susana Zabaleta niega gesto hacia Ángela Aguilar y opina sobre su relación con Christian Nodal

Susana Zabaleta niega haber "mirado feo" a Ángela Aguilar y opina sobre su relación con Christian Nodal

Luego de que se viralizara un video en el que supuestamente Susana Zabaleta habría lanzado una mirada despectiva a Ángela Aguilar durante un evento, la cantante y actriz de 60 años rompió el silencio para aclarar la situación y también opinar sobre el mediático matrimonio de Ángela con Christian Nodal.

En declaraciones recogidas por la periodista Berenice Ortiz a través de su canal de YouTube, Zabaleta negó tajantemente haber tenido una mala actitud hacia la joven cantante durante la gala de los 100 Líderes Mexicanos, donde ambas coincidieron.

"No es cierto", dijo Zabaleta al ser cuestionada directamente sobre el gesto que circuló en redes, desmintiendo que haya tenido algún problema con Ángela Aguilar.

Sin embargo, la conversación no se quedó ahí. A pesar de encontrarse en medio del bullicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en compañía del comediante Ricardo Pérez, Zabaleta se dio tiempo para opinar sobre la relación entre Aguilar y Nodal, que ha sido blanco de críticas desde su repentina boda.

"Me da tristeza... no por ellos, sino por cómo los han tratado", comentó la artista, refiriéndose al juicio mediático al que han sido sometidos.

No obstante, también lanzó una crítica sutil al asegurar que ambos "hicieron mal las cosas", aunque sin profundizar en detalles.

Zabaleta, reconocida por su franqueza, dejó claro que, más allá de los rumores sobre gestos o actitudes, su verdadera preocupación radica en cómo las figuras jóvenes del espectáculo son expuestas y juzgadas en el ámbito público.