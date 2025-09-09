Peso Pluma, embajador de la Semana de la Moda de Nueva York 2025

El cantante mexicano Peso Pluma continúa expandiendo su impacto más allá de la música. Este lunes, fue confirmado oficialmente como uno de los embajadores de la Semana de la Moda de Nueva York 2025 (New York Fashion Week), un reconocimiento otorgado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).

La próxima edición del evento dará inicio este jueves, marcando el arranque de la temporada primavera-verano 2026. Como parte de su nuevo rol, Peso Pluma, de 26 años, participará en actos oficiales junto a destacadas figuras del mundo de la moda como Thom Browne, presidente del CFDA; los diseñadores Michael Kors y Anna Sui; la modelo Anok Yai; y la cantante Young Miko.

Según el comunicado emitido por el CFDA, esta designación convierte a Peso Pluma en un referente de la NYFW y en una figura clave del creciente protagonismo de la cultura latina en la escena global de la moda.

El artista también estará presente en el NYFW Live, evento realizado en el Rockefeller Center, donde se transmitirán en vivo las colecciones de diseñadores estadounidenses durante toda la semana.

Lejos de abandonar la música, Peso Pluma suma así un nuevo capítulo a su carrera, demostrando su versatilidad como figura pública y su influencia en distintas industrias más allá del escenario musical.