Pepe Aguilar y Emiliano en tensión por nueva nieta

Pepe Aguilar revela que tiene otra nieta y su hijo Emiliano reacciona con molestia: "Rompió la privacidad familiar"

La reconocida familia Aguilar enfrenta una nueva tensión pública tras recientes declaraciones de Pepe Aguilar, quien reveló durante una entrevista que es abuelo por segunda vez. La noticia, que parecía ser un anuncio personal, generó una fuerte reacción por parte de su hijo mayor, Emiliano, quien aseguró que la información se compartió sin su consentimiento.

En conversación con el periodista Pepe Garza, el cantante de música regional mexicana habló sobre su distanciamiento con Emiliano, revelando que no han tenido contacto en los últimos dos años. Fue durante esa charla que Aguilar mencionó, casi de forma incidental, que tiene dos nietas, lo que sorprendió tanto al público como al propio Emiliano.

"Él no me habla porque no quiere. No me ha hablado en dos años", dijo el intérprete de Por mujeres como tú, confirmando la ruptura en la relación con su primogénito.

La respuesta de Emiliano no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el rapero de 32 años publicó un par de videos en los que reconoció que tiene dos hijas, pero aclaró que la existencia de su segunda hija había sido mantenida en privado de forma deliberada.

"Sí, tengo dos hijas, pero decidí no hacerlo público. No quería que se expusiera a los medios, no me gusta que esté en el ojo del público", explicó Emiliano, visiblemente molesto por lo que calificó como una falta de respeto a su privacidad y a la de sus hijas.

El hijo mayor de Pepe Aguilar también insinuó que podría revelar más detalles sobre la relación con su padre si este continúa haciendo públicas cuestiones familiares.

Este episodio vuelve a poner en el centro de atención la complicada relación entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, quien ha estado distanciado tanto de su familia como del entorno mediático que rodea a sus medios hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar.