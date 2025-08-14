"Ponle una ch...": Adrián Marcelo envía apoyo a Alana Flores contra Gala

Ciudad de México.— La pelea entre Alana Flores y Gala Montes, programada para el evento Supernova Orígenes en el Palacio de los Deportes, ha estado rodeada de tensión, insultos y ahora, una nueva polémica cortesía del conductor Adrián Marcelo.

El también influencer, conocido por sus declaraciones provocadoras, expresó su apoyo a Alana con un mensaje en redes que ha generado fuertes reacciones. En respuesta a una publicación de la streamer, quien afirmó estar harta del comportamiento de Gala, Marcelo comentó:

"Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana."

El mensaje fue recibido con críticas por parte de usuarios que lo calificaron de ofensivo y violento, mientras que otros salieron en defensa del influencer. Por su parte, Alana Flores respondió al gesto agradeciendo el respaldo y asegurando que su enfoque está en "imponer condiciones de forma excepcional" durante el combate.

El ambiente se calentó aún más en la conferencia de prensa final, dirigida por David Faitelson, donde ambas contendientes protagonizaron un tenso intercambio verbal. Los insultos personales no se hicieron esperar, elevando la expectativa de cara al enfrentamiento.

El combate entre Alana y Gala será la pelea estelar del evento, y tanto fans del boxeo como del entretenimiento digital siguen de cerca el conflicto, que ha trascendido el ring y se ha convertido en uno de los momentos más comentados del espectáculo.



