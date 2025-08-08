Polémicas y controversias rodean la llegada del hijo de la influencer AimeP3

AimeP3 da la bienvenida a su hijo y conmueve con emotiva publicación en redes

La influencer mexicana Marisol Domínguez Maya, conocida en redes como AimeP3, compartió con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida: se convirtió en madre de un niño, al que ha llamado Daniel.

A través de su cuenta de Instagram, AimeP3 publicó una fotografía en la que aparece con su bebé, acompañada de un mensaje que conmovió a sus seguidores:

"Siempre le pedí a Dios un hombre que me quisiera por lo que soy, no por lo que le puedo dar... y al fin me mandó ese hombre que siempre soñé", escribió refiriéndose a su hijo.

Un embarazo rodeado de polémica

Desde su confirmación en marzo de este año, el embarazo de AimeP3 fue objeto de controversia. Todo comenzó cuando un laboratorio filtró de forma no autorizada los resultados que confirmaban su estado, lo que obligó a la influencer a hacer público el anuncio antes de lo planeado.

Ante las dudas sobre la veracidad del embarazo —incluso por parte de otras creadoras de contenido como Charlotte Lascuráin, quien aseguró que se trataba de "una estrategia de contenido"—, AimeP3 respondió con pruebas médicas, imágenes de ultrasonido y publicaciones sobre sus celebraciones prenatales, incluyendo baby showers y rituales simbólicos como la entrega de velas para pedir oraciones por un parto seguro.

El embarazo fue considerado de alto riesgo debido a padecimientos preexistentes como diabetes, hipertensión y sobrepeso, además de la edad de la youtuber, lo que mantuvo en alerta tanto a sus seguidores como a su equipo médico.

¿Quién es AimeP3?

Marisol Domínguez, originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, comenzó su carrera como youtuber hace más de una década. Su contenido inicial incluía manualidades y anécdotas personales. El apodo "AimeP3" fusiona su nombre favorito de telenovela ("Aime") y una referencia a la serie Charmed.

Saltó a la fama por mostrar detalles de su vida en pareja con Alberto Eduardo, con quien contrajo matrimonio en 2016. La relación terminó en 2020 en medio de conflictos públicos y acusaciones de toxicidad mutua. Desde entonces, ha sido una figura frecuente en controversias, tanto por sus declaraciones como por su trato con sus seguidores —a quienes irónicamente llama "gorilovers" cuando la critican—.

Críticas recientes por presunto maltrato animal

En junio pasado, AimeP3 volvió al centro de la polémica tras la muerte de su perrita Chiwis, una chihuahua de edad avanzada. Según explicó en redes, la mascota escapó y fue atacada por otros dos perros bajo su custodia. La influencer reconoció su responsabilidad: "Fue un descuido de mi parte", escribió.

El caso desató fuertes reacciones en redes sociales. Grupos de protección animal realizaron una manifestación pacífica frente a su domicilio, exigiendo el retiro de los animales bajo su cuidado. La situación se agravó cuando un dron captó imágenes de cubetas selladas con cemento en la azotea de su casa, presuntamente utilizadas para enterrar a mascotas fallecidas, una práctica que, según antiguos testimonios, sería común en su familia.

Una supuesta veterinaria también aseguró que Chiwis llegó al hospital en estado crítico, lo que aumentó la indignación entre usuarios.

A pesar de las controversias que han marcado su trayectoria, la noticia del nacimiento de su hijo ha generado mensajes de apoyo entre sus seguidores más fieles, quienes celebran esta nueva etapa en la vida de la influencer.