Chappell Roan responde a denuncia de Jorginho Frello en São Paulo

La estrella del pop estadounidense, Chappell Roan, ha tomado sus redes sociales para dar su versión sobre un polémico incidente ocurrido en São Paulo. La controversia estalló luego de que el futbolista brasileño Jorginho Frello denunciara públicamente un presunto trato agresivo por parte del equipo de seguridad de la cantante hacia su hija de 11 años.

Los hechos se suscitaron durante la estancia de Roan en Brasil para su presentación en el festival Lollapalooza. Según el relato de Jorginho, el altercado ocurrió en las instalaciones de un exclusivo hotel, donde el personal de seguridad vinculado a la artista habría actuado de forma hostil contra la menor.

A través de una serie de videos en Instagram, la intérprete de "Good Luck, Babe!" fue tajante al deslindarse de los hechos y del personal involucrado:

Desconocimiento del guardia: Roan aseguró que el efectivo de seguridad en cuestión no pertenece a su equipo personal ni es su guardaespaldas directo.

Falta de contacto: La artista afirmó que en ningún momento se percató de la presencia de la familia. "Estaba desayunando tranquilamente. Nadie se me acercó, nadie me molestó", puntualizó.

Crítica al protocolo: Se mostró indignada por el hecho de que un guardia asuma "malas intenciones" de los huéspedes sin razón alguna, calificando el actuar del oficial como injusto.

"Es una locura pensar que odio a mis fans o a los niños. Me da mucha pena que pasaran por ese momento de incomodidad", expresó la cantante.